В Днепре местный житель занимался антиукраинской пропагандой и помогал врагу в корректировке огня, а также информировал о передвижениях ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, житель Днепра с начала войны активно подключился к антиукраинской пропаганде в интернете. Мужчина писал статьи с отрицательным контентом об украинских властях, военнослужащих Украины, бесперспективности сопротивления агрессору и поддержке действий оккупационных войск. Большинство посылов из этих статей в дальнейшем достаточно активно распространялись на российских телеканалах.

Но на одних статьях мужчина не остановился. Далее он начал заниматься фото- и видеофиксацией военных объектов ВСУ. Главным объектом было выбрано Оперативное командование «Восток».

Кроме воинских частей мужчина интересовался и волонтерскими центрами, военными госпиталями и тому подобное. Фото и видео с координатами на карте отправлялись в пророссийские чаты и интернет-сообщества. Отправленные данные могли использоваться для наведения ракетных ударов.

Досудебным расследованием доказано совершение преступления – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины статья 110 Уголовного кодекса Украины. Но так как мужчина пошел на сотрудничество со следствием, ему был смягчен приговор. Подозреваемый приговорен к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что только за первую неделю лета на водных объектах Украины погибло 24 человека, из них – четыре ребенка.

Также сообщалось, что на детском пляже в Днепре обнаружили тело мужчины.

Кроме того Politeka.net писала, что ночью россияне подло ударили по жилым домам на Днепропетровщине. В результате погибли 4 человека.