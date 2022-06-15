В Днепре местный житель занимался антиукраинской пропагандой и помогал врагу в корректировке огня, а также информировал о передвижениях ВСУ.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, житель Днепра с начала войны активно подключился к антиукраинской пропаганде в интернете. Мужчина писал статьи с отрицательным контентом об украинских властях, военнослужащих Украины, бесперспективности сопротивления агрессору и поддержке действий оккупационных войск. Большинство посылов из этих статей в дальнейшем достаточно активно распространялись на российских телеканалах.
Но на одних статьях мужчина не остановился. Далее он начал заниматься фото- и видеофиксацией военных объектов ВСУ. Главным объектом было выбрано Оперативное командование «Восток».
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Кроме воинских частей мужчина интересовался и волонтерскими центрами, военными госпиталями и тому подобное. Фото и видео с координатами на карте отправлялись в пророссийские чаты и интернет-сообщества. Отправленные данные могли использоваться для наведения ракетных ударов.
Досудебным расследованием доказано совершение преступления – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины статья 110 Уголовного кодекса Украины. Но так как мужчина пошел на сотрудничество со следствием, ему был смягчен приговор. Подозреваемый приговорен к трем годам лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что только за первую неделю лета на водных объектах Украины погибло 24 человека, из них – четыре ребенка.
Также сообщалось, что на детском пляже в Днепре обнаружили тело мужчины.
Кроме того Politeka.net писала, что ночью россияне подло ударили по жилым домам на Днепропетровщине. В результате погибли 4 человека.