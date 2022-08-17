В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила двух волонтеров, которые незаконно получали и реализовывали иностранную и украинскую гуманитарную помощь на миллионы гривен.
Об этом сообщили в СБУ.
Так, волонтеры одного из благотворительных фондов получали помощь из стран ЕС и от украинских производителей для нужд Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, после чего доставляли ее на арендованные ими склады.
Товары реализовывались через торговые точки и оптовые базы Днепропетровской области. Для обеспечения формального "списания" продукции и для отчетности перед поставщиками, волонтеры готовили "липовые" благодарственные письма от подразделений терробороны и военных формирований.
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Во время проведения обысков правоохранители изъяли резинопомощи на несколько миллионов гривен, а также документацию деятельности благотворительного фонда, автоматическое оружие иностранного производства с боеприпасами и наличность в разных валютах почти на 2 миллиона в гривневом эквиваленте.
В настоящее время двое псевдоволонтеров задержаны и сообщили им о подозрении. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.
Напомним, жители Днепропетровщины сбежали за границу и придумали, как заработать на войне.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине предупредили о новом "трюке" оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала об обстоятельствах трагедии в Днепре.