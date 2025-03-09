Во время войны некоторые украинцы нуждаются в гуманитарной помощи, узнайте, как получить ее в Днепре.

Узнайте, как получить гуманитарную помощь в Днепре и какие благотворительные организации помогают переселенцам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, передает Politeka.net.

Кто может получить гуманитарную помощь в Днепре?

Гуманитарная помощь в Днепре обычно предоставляется тем, кто больше всего в ней нуждается, речь идет о:

Внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Люди, которые пострадали от войны.

Семьи с низким доходом.

Лица с инвалидностью.

Многодетные семьи.

Как передает Политека, появились адреса и график работы организаций, которые оказывают гуманитарную помощь в Днепре.

В Днепре гуманитарную помощь переселенцам дают такие благотворительные организации:

Штаб «КУСТа» в Цирке - можно получить одежду и детские подгузники. Телефон: (050) 322 34 00.

Каритас Донецк - предлагают психологическую, юридическую помощь и одежду. Телефоны: (095) 459 55 20, (098) 665 73 88.

«Доброе утро, мы из Мариуполя» - в Днепре они дают возможность получить продуктовые наборы, одежду, подгузники. Телефон: (096) 159 28 02.

«Свободное пространство «Little Mariupol» - в Днепре можно получить гуманитарную помощь для детей, взрослых и домашних животных. Адреса: пр. Науки, 127, пр. А.Поля 106 и ул. А.Гончара 15/17.

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