Прогноз погоды в Днепре 7 марта составили украинские синоптики, стало известно, какой будет эта пятница.

Погода в Днепре 7 марта, синоптики составили детальный прогноз, и рассказали, какой будет эта пятница, сообщает Politeka.net.

7 марта в восточных областях Украины, в частности в Днепре и области будет облачно с прояснениями, без осадков.

Как сообщали синоптики Укргидрометцентр, средняя месячная температура в марте в Днепре 2025 года будет на уровне 1-7 градусов тепла.

Ночная температура в Днепре и области 7 марта будет колебаться от +6 до +9 °C, днем воздух прогреется до +17°C, передает Politeka.net.

"Утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Днепре небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков", - составили прогноз погоды в Днепре на 7 марта синоптики.

Украинцев предупреждают, что течение марта в Днепре и в целом в Украине возможны скачки температуры от тепла до холода.

Повышение температуры в марте прогнозируется во всех областях страны, а средняя температура в марте ожидается на один или два градуса выше нормы.

Как сообщил синоптик, дефицит осадков будет касаться восточных, центральных и северных областей нашей страны.

Говоря о прогнозе погоды в Днепре в марте, синоптики предупреждают, что в этом месяце могут появиться первые признаки засухи.

Самая низкая температура воздуха 1 марта -10 градусов ожидается на востоке Украины, а самая высокая днем +7 градусов на западе.

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