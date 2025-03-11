Синоптики рассказали украинцам о погоде в Днепре 12 марта, узнайте, какой будет эта среда.

Погода в Днепре 12 марта ожидается с переменной облачностью, также в этот день ожидаются дожди, передает Politeka.net.

В эту среду будет облачно, утром прогнозируют осадки в виде дождя, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"Весь день будет облачным. Утром будет идти дождь. Днем и вечером осадков не ожидается", - говорится в сообщении.

Ночная температура в городе 12 марта будет колебаться от +9 до +13 °C, днем воздух прогреется до +19 °C, пишет Politeka.net.

Ветер ожидется южный и юго-западный до 5,8 метров в секунду.

В целом на востоке Украины 12 марта будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+4 градуса, днем ​​+17…+20 градусов.

К слову, по данным Украинского гидрометцентра, в 2025 году погода в марте в целом по Украине будет более теплой и сухой.

Кроме того, на этой неделе в городе будет преобладать пасмурная погода, возможны осадки в виде дождя.

Первая половина марта будет нестабильной, возможны температурные колебания, даже снег и дожди, со второй половины месяца начнется потепление.

Среднесуточные температуры воздуха в Украине превышают норму на 11 градусов, сообщается, что это связано с поступлением теплого воздуха с Черного моря, что повышает дневные температуры до +12°C, +17°C градусов.

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