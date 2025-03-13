В Днепре запланированы отключение света 14 марта, узнайте адреса, где будет введено ограничение электроэнергии.

В ряде населенных пунктов в Днепра и области будут введены графики в пятницу, 14 марта 2025 года, сообщает Политека.

Будут проводиться плановые работы на электросетях, что повлечет за собой временные отключения света. Об этом сообщает энергетическая компания ЦЭК.

В Днепропетровской области запланированы ремонтные работы, узнайте, кого коснутся ограничения, передает Политика.

Названы адреса, где отключат электричество в этот день:

На 14 марта с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Алана Шепарда: 26А, 28А, 30А, 32А; проулок Энергетический: 1А, 3А, 5А.

Село ЧЕРКАССКОЕ: Полевая: 3.

С 08:30 до 15:00: ул. Защитников Украины: 1, 1Б, 3, 5, Молодежная: 28.

На 14 МАРТА с 08:00 до 17:00 по адресам: Строителей: 38, 47, Цветочная: 4; Садовая: 1-12, 14-27; Солнечная: 1, 2, 4-6, 8-11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 31-33, 35, 36, 38-40, 43, 44, 47, 48, 11-54.

Ранее местных жителей предупреждали, что на этой неделе запланированы отключения электроэнергии, сообщила компания ЦЭК.

Что делать при отключении света?

Проверить наличие аварийных отключений на официальном сайте ДТЭК.

Если вашего адреса нет в списке, сообщить об отсутствии электричества можно через чат-боты в Viber и Telegram в разделе «Отсутствует электроэнергия?».

Обратиться в колл-центр по телефонам:

+38 (068/095/073) 750 90 90 90,

+38 (048) 705 90 90 90 90

Жителям области рекомендуется заранее спланировать день с учетом возможных перебоев в электроснабжении.

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