Жителям рассказали о росте тарифов в Днепре с 1 апреля 2025 года, узнайте, изменятся ли платежки в этом месяце.

В перспективе жители Днепра могут столкнуться с ростом тарифов на газ, однако врядли это произйдет в апреле передает Политека.

По словам эксперта в сфере ЖКХ и энергетики Олега Попенко, на данный момент украинцы платят 7960 грн за 1000 кубометров газа, но дальнейшее удорожание неизбежно.

Факторы, влияющие на цены, по мнению эксперта:

Требования Международного валютного фонда

Возможный энергетический кризис

Повреждения инфраструктуры из-за военных действий

Согласно инфляционному отчету Национального банка Украины, постепенное повышение неизбежно. Точных сроков пока нет, но переход к экономически обоснованным ценам может начаться уже с 2026 года.

Заморозка позволит сдержать инфляцию, но при этом создаст финансовые сложности для энергетических компаний.

Рост тарифов в Днепре с 1 апреля 2025 года не ожидается.

Прайс на газ останется без изменений – действующий закон не позволяет пересматривать прайс, включая Днепр и область.

Если военное положение завершится в ближайшие месяцы, согласно закону, цены на газ не могут повышаться в течение полугода.

Платежки за тепло останутся прежними, стоимость электроэнергии также не изменится – украинцы продолжат платить 4,32 грн за кВт·ч.

Владельцы двухзонных счетчиков смогут экономить:

С 23:00 до 07:00 стоимость составит 2,16 грн за кВт·ч.

Стоимость на водоснабжение и водоотведение в апреле 2025 года повышаться не будут.

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