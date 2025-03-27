Прогноз погоды в Днепре на 28 марта составлен метеорологами, ожидается солнце, облачность к вечеру, узнайте, будут ли осадки.

Синоптики поделились актуальным прогнозом погоды на 28 марта в Днепре, стало известно, каким будет этот день, передает Политека.

Ожидается преимущественно ясная погода, однако к вечеру небо затянется облаками.

Детальный прогноз на 28 марта составлен метеорологами.

Утром будет солнечно, а к вечеру появится облачность. Осадки не ожидаются.

Температура воздуха: Ночью +9…+10°С, днем в Днепре потеплеет до +16°С.

Ветер будет переменный, скорость до 3,6 м/с.

В области будут аналогичные условия – солнечно, без дождей. Ветер до 3 м/с, температура ночью +10°С, днем +16°С.

В этот день в небе будет солнце, облачность к вечеру и отсутствие дождей,

Долгосрочный прогноз от экспертов, чего ждать весной 2025?

Метеорологи отмечают, что весна 2025 года будет теплее климатической нормы на 1–2°C. В северных регионах будет засушливая погода, а общее количество осадков может оказаться на 30% ниже среднего уровня.

В конце этого месяца температура вновь повысится – в третьей декаде ожидается +11…+13°C, а 30–31 числа возможны рекордные +19°C.

Существенных перепадов не предвидится, но весенние дни могут преподнести сюрпризы, следите за обновлениями метеорологов, чтобы быть в курсе всех изменений.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, в области резко подорожает проезд: о каких суммах идет речь.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, как бесплатно получить очки: кто получит помощь.