Синоптики рассказали, какой будет эта суббота, появился детальный прогноз погоды на 29 марта в Днепре.

Погода в Днепре 29 марта ожидается пасмурной, весь день будет затянут облаками, передает Политека.

С самого утра 29 марта будет затянуто облаками, но дожди в субботу не ожидаются.

"В Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков", - сообщается на сайте Синоптик.

Температура воздуха ночью составит от плюс 8 до +12°С, а днем прогреется до +16°С.

Ветер будет северо-западный со скоростью до 1,1 м/с.

В области условия будут такими же, временами солнечно и без осадков, северный и северо-восточный до 5,3 м/с, ночью будет колебаться до +8 °С, днем прогреется до +14...+16 °С.

Однако, несмотря на благоприятные прогнозы, стоит быть готовыми к колебаниям температуры. Необходимо подготовиться к похолоданию.

Больших перепадов не ожидается, весенние дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.

Синоптики прогнозируют более сухие условия, особенно в северных областях страны, фиксируется дефицит осадков, в мае ситуация вероятно сохранится, их может быть на треть меньше, чем обычно.

Существенных перепадов не предвидится, но весенние дни могут преподнести сюрпризы, поэтому следует учитывать вероятность кратковременных изменений.

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