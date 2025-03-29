Метеорологи составили детальный прогноз погоды в Днепре на 30 марта, узнайте, к чему нужно быть готовым.

Метеорологи сообщили, какой будет погода в Днепре 30 марта, по данным синоптиков, в течение дня будет пасмурно, передает Политека.

Небо 30 марта будет затянуто облаками до самого вечера, весь день будет идти дождь, который ближе к вечеру усилится.

"В Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера", - сообщается на сайте Синоптик.

Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до +8°С, а днем прогреется до +13°С.

Ветер будет северный и северо-восточный со скоростью до 4,6 м/с.

Согласно данным метеорологов, до конца этой недели в Украине будет относительно теплой, однако в середине месяца возможны похолодания.

Жителей не долго будет радовало солнечное небо, ведь условия останутся не приятными для прогулок. По словам синоптиков, тепло продержится до конца месяца.

Однако, несмотря на благоприятные прогнозы, украинцам все же стоит быть готовыми к возможным колебаниям температуры, также необходимо подготовиться к возможному похолоданию.

Больших перепадов не ожидается, ближайшие дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.

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