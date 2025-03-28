Переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, могут получить бесплатное жилье в Днепре, передает Политека.
В городе работают временные приюты, общежития и модульные городки, обеспечивающие убежище и поддержку.
Доступные адреса временного проживания:
- ул. Тиверская, 4 – комнаты на 2-3 человека
- Новокрымская, 3 – помещение для 10 человек
- Алана Шепарда, 9 – общее размещение на 10 человек.
Контакты для обращения:
(056) 789-45-67
(067) 123-45-78
(095) 456-78-90
В Днепре действует модульный городок, способный разместить до 2000 человек.
Для получения места необходимо обратиться в администрацию или к волонтерам.
Онлайн-ресурсы для поиска жилья: Сервис «Допомагай»;
Переселенцы могут найти актуальные объявления о бесплатном доме на этом портале.
Благодаря этим возможностям внутренне перемещенные лица могут найти временный кров, получив необходимую поддержку в сложный период.
Кроме того, благотворительный фонд «Каритас Донецк» действует в городе, продлена регистрация на получение единовременной денежной помощи.
Финансовая поддержка предназначена для жителей зоны от 0 до 50 километров вдоль линии столкновения на Юге и Востоке, пострадавших от обстрелов.
Подать заявку на выплаты могут местные жители и беженцы из области, которые пострадали от боевых действий и имеют соответствующие документы.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, в области резко подорожает проезд: о каких суммах идет речь.
Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.
Кроме того, Politeka информировала, как бесплатно завоевать очки: кто получит помощь.