Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре - появились актуальные варианты, узнайте, куда обращаться за помощью.

Переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, могут получить бесплатное жилье в Днепре, передает Политека.

В городе работают временные приюты, общежития и модульные городки, обеспечивающие убежище и поддержку.

Доступные адреса временного проживания:

ул. Тиверская, 4 – комнаты на 2-3 человека

Новокрымская, 3 – помещение для 10 человек

Алана Шепарда, 9 – общее размещение на 10 человек.

Контакты для обращения:

(056) 789-45-67

(067) 123-45-78

(095) 456-78-90

В Днепре действует модульный городок, способный разместить до 2000 человек.

Для получения места необходимо обратиться в администрацию или к волонтерам.

Онлайн-ресурсы для поиска жилья: Сервис «Допомагай»;

Переселенцы могут найти актуальные объявления о бесплатном доме на этом портале.

Благодаря этим возможностям внутренне перемещенные лица могут найти временный кров, получив необходимую поддержку в сложный период.

Кроме того, благотворительный фонд «Каритас Донецк» действует в городе, продлена регистрация на получение единовременной денежной помощи.

Финансовая поддержка предназначена для жителей зоны от 0 до 50 километров вдоль линии столкновения на Юге и Востоке, пострадавших от обстрелов.

Подать заявку на выплаты могут местные жители и беженцы из области, которые пострадали от боевых действий и имеют соответствующие документы.

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