Работа для пенсионеров в Днепре, известно новые возможности для активных людей, которые хотят подзаработать.

В Днепре появилось немало работы для пенсионеров , стремящихся к дополнительному заработку, личному развитию и активному образу жизни, передает Политека.

Эти вакансии опубликованы на популярном сайте по поиску работы, среди предложенных вариантов в Днепре есть следующие:

Вакансия: Кладовщик-комплектовщик

Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.

Что нужно делать:

Комплектация товаров согласно накладным;

прием, отправка и хранение товаров на складе;

Контроль качества и целостности товаров;

Ведение учета в складской системе.

Требования к кандидату:

знание базовых программ (Excel, Word);

Желаемый опыт в аналогичной должности (но не обязателен);

Ответственность и внимательность к деталям;

Готовность работать в сменном графике.

Вакансия : Машинист крана (с возможностью обучения) – ЗП: 19 000 – 22 000 грн (зависит от опыта).

Основные обязанности:

Выполнение крановых операций;

Обеспечение непрерывности технологического процесса;

Проведение погрузочно-разгрузочных работ в цехе;

Готовность к обучению и овладению новыми навыками.

Водитель автобуса – ЗП: 25 000 грн.

Требования:

Водительское удостоверение категории «D»;

Опыт на автобусе средней вместимости (не маршрут);

Отсутствие вредных привычек.

Обязанности:

Перевозка пассажиров по городу и области, а также по Украине.

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