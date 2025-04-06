В Днепре появилось немало работы для пенсионеров , стремящихся к дополнительному заработку, личному развитию и активному образу жизни, передает Политека.
Эти вакансии опубликованы на популярном сайте по поиску работы, среди предложенных вариантов в Днепре есть следующие:
Вакансия: Кладовщик-комплектовщик
Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.
Что нужно делать:
- Комплектация товаров согласно накладным;
- прием, отправка и хранение товаров на складе;
- Контроль качества и целостности товаров;
- Ведение учета в складской системе.
Требования к кандидату:
- знание базовых программ (Excel, Word);
- Желаемый опыт в аналогичной должности (но не обязателен);
- Ответственность и внимательность к деталям;
- Готовность работать в сменном графике.
Вакансия : Машинист крана (с возможностью обучения) – ЗП: 19 000 – 22 000 грн (зависит от опыта).
Основные обязанности:
- Выполнение крановых операций;
- Обеспечение непрерывности технологического процесса;
- Проведение погрузочно-разгрузочных работ в цехе;
- Готовность к обучению и овладению новыми навыками.
Водитель автобуса – ЗП: 25 000 грн.
Требования:
- Водительское удостоверение категории «D»;
- Опыт на автобусе средней вместимости (не маршрут);
- Отсутствие вредных привычек.
Обязанности:
Перевозка пассажиров по городу и области, а также по Украине.
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