Сделали синоптики прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Кривом Роге и раскрыли сюрпризы, которые подготовили осенние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Кривом Роге. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 10 числа: в течение всего дня будет пасмурно. Ночью ожидается дождь, который к утру закончится. Вечером он может уйти снова. Максимальная температура воздуха составит +15°C.

Во вторник, 11.11: воздух прогреется до +14°C. На протяжении всего дня погода будет держаться пасмурной. Весь день сильный дождь, который днем ​​может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.

Среда, 12.11: на протяжении всего дня будет держаться в Кривом Роге облачная погода. Ночью, вероятно, пройдет дождь. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков. Температурные колебания от +11 до +12°C.

Четверг, 13 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. В течение дня температура будет держаться в пределах +7…+12°C. Наши предки в этот день прислушивались к кукушке: если она ожидает дождя, то будет зима.

В пятницу, 14.11: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах +5…+11°C. 14 ноября считается началом зимы и первых морозов. Если сегодня дороги развезет грязью, не стоит ожидать мороза до декабря.

Суббота, 15.11: облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков. Температура будет колебаться от +4 до +12°C.

В воскресенье 16:11: день в Кривом Роге будет ясным, только утром ненадолго небо покроется облаками. Температурные показатели от +4 до +14°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 10 по 16 ноября в Кривом Роге обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

