График отключения света в Днепропетровской области на 9 ноября обнародован в связи с проведением плановых работ на территории отдельных общин Никопольского района, сообщает Politeka.

Как информируют официальные ресурсы общин, временное прекращение электроснабжения необходимо для повышения надежности системы питания и предотвращения возможных аварий в будущем.

По данным АО «ДТЭК Днепровские электросети» , специалисты компании будут проводить профилактические действия в пределах нескольких населенных пунктов. В результате этого 9 ноября 2025 года электроэнергия будет временно отсутствовать в следующих селах: Соревнования, Барвенкова и Шевченково . Выключение произойдет с 08:00 до 18:00 , после чего поставки должны быть полностью возобновлены.

Согласно графику, в селе Соревнования будут проводиться на всей территории, поэтому жителям стоит заранее подготовиться к временному обесточению. В Барвенковой электроэнергию планируют отключить на определенный промежуток времени без уточнения конкретных улиц. В Шевченковом отключении коснется двух улиц — Вишневой и Шевченко.

Энергетики подчеркивают, что такие мероприятия плановые и направлены на улучшение качества обслуживания потребителей. Проведение технических работ позволит избежать аварийных ситуаций в будущем, обеспечив стабильное электроснабжение в регионе.

Жителей указанных территорий просят заранее подготовиться к отключению: зарядить мобильные устройства, выключить бытовую технику и хранить продукты в безопасных условиях.

Важно отметить, что график отключения света в Днепропетровской области является частью комплексных действий, которые проводятся для повышения эффективности работы энергетической системы.

