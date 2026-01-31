Робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна у різних сферах, від складів до транспорту та господарських служб.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає вакансії, які підійдуть для людей із різним рівнем навичок та досвідом, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найактуальніші варіанти роботи для пенсіонерів у Дніпрі на платформі wok.ua.

Наприклад, торгівельне підприємство ТОВ «Перфектрум» шукає завідувача складом та старшого комплектувальника. В обов’язки входить приймання і відвантаження товарів, звірка документів, а також облік повернень від покупців.

Вимоги до кандидатів: відповідальність, знання 1С. Графік: з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00, у п’ятницю - до 16:00. Заробітна плата складає 28 000 гривень.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Дніпрі - вакансія водія категорії СЕ у ПП «Перемога». Тут потрібна людина, яка буде перевозити металопрокат вантажним автомобілем DAF (20 т).

Вимоги до кандидата: знання технічної частини авто, відповідальність, чесність та готовність до відряджень. Компанія пропонує високий дохід від 55 000 до 75 000, можливість фінансового зростання, офіційне оформлення та перегляд зарплати.

Не менш цікава вакансія - завідувач господарства з зарплатою 10 000 гривень. Кандидат має мати середню технічну, середньо-спеціальну чи базову вищу освіту та досвід в аналогічній сфері.

Обов’язки: облік товарно-матеріальних цінностей, організація господарства, закупівлі та контроль за приміщеннями. Графік пн-пт з 09:00 до 18:00, обідня перерва - 1 година. Офіс комфортний, працевлаштування офіційне.

Тож для людей із життєвим досвіжом є достатньо варіантів працевлаштування. Варто не боятись і пробувати себе у нових сферах.

