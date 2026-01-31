Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області оформлюється через органи соціального захисту населення.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області у 2026 році надаватиметься за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд України.

Виплати надають внутрішньо переміщеним особам, які відповідають встановленим критеріям та оформили відповідну заяву. Фінансова підтримка розрахована на шість місяців із можливістю подовження терміну, якщо умови програми зберігаються.

Ключова вимога для участі — середній дохід родини за попередній квартал не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Станом на 1 січня 2026 року цей показник становить 2 595 гривень. Таким чином, максимальний допустимий дохід на одну особу не повинен перевищувати 10 380 гривень.

Водночас окремі категорії громадян отримують виплати незалежно від фінансового стану. Йдеться про пенсіонерів із встановленими виплатами, людей з інвалідністю I та II груп, дітей із обмеженими можливостями, сиріт та молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікунів і прийомні сім’ї.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області оформлюється через органи соціального захисту населення. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують статус переселенця та рівень доходу. Після перевірки інформації ухвалюється рішення щодо нарахування коштів.

У відомстві наголошують, що програма спрямована на часткове покриття витрат на житло, харчування та базові потреби. Вона допомагає переселенцям зосередитися на адаптації, пошуку стабільного доходу та інтеграції у нові умови життя.

