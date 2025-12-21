Ситуация на рынке в Кривом Роге и области остается напряженной из-за дефицита продуктов.

В Кривом Роге сейчас наблюдается дефицит некоторых популярных продуктов, активно покупаемых населением, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

По данным аналитиков, украинский рынок томатов в значительной степени зависит от импорта, причем главным поставщиком является Турция.

Собственные тепличные комбинаты страны завершают сезон реализации и объемы отечественной продукции значительно уменьшились. Это оказывает непосредственное влияние на формирование стоимости и создает нехватку товара на местных рынках.

Эксперты объясняют повышение цен дефицитом продукции в течение последней недели. Поскольку сбор украинских тепличных помидоров фактически завершился, удовлетворить весь спрос удалось частично за счет импорта, который не покрыл потребности покупателей в полном объеме. В таких условиях продавцы смогли поднять цены на отпуск.

Аналитики отмечают, что тенденция к росту стоимости помидоров может сохраняться и дальше. Основным фактором остается стабильно высокий спрос, не уменьшающийся даже на фоне удорожания продукции.

Одновременно наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов. Причиной роста стоимости является дефицит продукции в отдельных регионах страны, в сочетании со стабильным спросом от розничных торговых сетей формирует условия для дальнейшего повышения цен в этом сегменте.

Относительно картофеля эксперты прогнозируют отсутствие дефицита этой продукции в течение зимнего периода. В то же время, ценообразование в значительной степени будет зависеть от ситуации на европейском рынке. В настоящее время в странах ЕС наблюдается избыток урожая, что привело к рекордно низким ценам. Это может стимулировать увеличение импорта более дешевого картофеля в Украину, что, вероятно, сдержит повышение цен на внутреннем рынке или даже приведет к их коррекции вниз.

Как следствие, ситуация на рынке овощей в Кривом Роге и области остается напряженной из-за дефицита продуктов и высокого спроса на импортные товары, но ожидается, что предложение основных продуктов, таких как картофель, будет стабильным в течение зимнего периода.

Источник: EastFruit.

