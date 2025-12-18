Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется системно и охватывает все больше семей.

В Кривом Роге стартовал проект, обеспечивающий гуманитарную помощь для ВПЛ в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется волонтерским центром «Свободные вместе» и предусматривает выдачу бесплатных продуктовых наборов первой необходимости переселенцам и наиболее уязвимым категориям населения.

Приоритет предоставляют тем, кто раньше не пользовался этой поддержкой или обращался за ней до августа 2025 года. Это позволяет распределять ресурсы максимально справедливо и охватывать наиболее нуждающиеся в семье.

Ежедневно центр принимает до 150 домохозяйств. Такое ограничение уменьшает очереди, делает процесс выдачи организованным и безопасным для посетителей.

Получить соответствующую помощь может только зарегистрированный заявитель. Передача права другому человеку запрещена, что гарантирует прозрачность и исключает злоупотребление.

Следует заметить, что в наборы входят основные продукты, которые помогают переселенцам и пенсионерам обеспечить себя продуктами питания на определенный период. Волонтеры подчеркивают, что запасов достаточно для всех, но напоминают также соблюдать правила при получении такой помощи.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, в эти часы также доступна горячая линия для консультаций и записи на прием. Выходные дни – суббота и воскресенье.

Благодаря сотрудничеству с международной организацией Global Empowerment Mission было обеспечено 190 семей 221 продуктовым набором. Волонтеры отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется системно и охватывает все больше семей, нуждающихся в поддержке.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.