График отключения света в Днепропетровской области на 19 декабря обнародовали энергетики из-за запланированных технических работ на сетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

Временные обесточения коснутся нескольких населённых пунктов региона.

В Днепре 19 декабря с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено на улице Данила Нечая. Ограничения касаются домов №4, 6, 8 и 19Н.

Аналогичные мероприятия намечены в Желтых Водах. В тот же временной промежуток без напряжения останутся абоненты по адресам на улице Даниила Нечая - 4, 6, 8 и 19Н.

Наибольший объем работ будет проведен в Криворожском районе. В селе Надежда с 08:00 до 17:00 свет будет отсутствовать на ряде улиц, в частности Виноградной, Вишневой, Зеленой, Каштановой, Лесной, Молодежи, Молодежной, Садовой, Тараса Шевченко, Тополиной, Цветной, Центральной и Школьной, а также Кирово. Список охватывает как одиночные дома, так и значительные жилые массивы.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Днепропетровской области на 19 декабря носит плановый характер и связан с обслуживанием инфраструктуры. Жителей просят заранее учесть эти изменения при планировании дня.

Жителям советуют заранее зарядить мобильные устройства, подготовить альтернативные источники освещения и проверить работу бытовых приборов после возобновления подачи электроэнергии. Предприятиям и учреждениям рекомендуют скорректировать рабочие процессы с учетом запланированных работ. Энергетики отмечают, что соблюдение графика позволит завершить технические мероприятия в установленные сроки.

