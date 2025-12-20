Ситуація лишається напруженою через дефіцит продуктів у Кривому Розі та високі ціни.

У Кривому Розі спостерігається стрімке зростання цін на популярний продукт, який вже перевищив 300 гривень за кілограм через дефіцит, повідомляє Politeka.net.

Така ситуація пояснюється низкою факторів, що вплинули на пропозицію та попит на внутрішньому ринку.

За офіційними даними, у жовтні середня ціна сала зросла на 6,6% порівняно з вереснем і становила 206,81 грн за кілограм, тоді як у попередньому місяці вона дорівнювала 194,04 грн. Порівняно з жовтнем 2024 року зростання ще більш відчутне — на 26,2%. У жовтні минулого року середня ціна сягала 163,89 грн за кілограм.

Однак статистика не повністю відображає реальну картину ринку. У грудні ціни продовжили стрімко зростати: найдоступніші сорти сала коштують від 250 до 300 грн за кілограм, а преміальна продукція — значно дорожче. Так, «генеральське» сало з м’ясними прошарками оцінюють у понад 600 гривень, а в окремих супермаркетах деякі сорти сягнули ціни понад 700 гривень за кілограм.

Експерти пояснюють таке подорожчання кількома ключовими чинниками. По-перше, дефіцит продукту на внутрішньому ринку Кривого Рогу. Війна спричинила суттєве скорочення поголів’я свиней в Україні: частина господарств припинила діяльність, а наявні тварини утримуються в складних умовах, що обмежує обсяги виробництва.

По-друге, зросли витрати на утримання тварин. Подорожчання енергоносіїв та кормів, а також витрати на зберігання й переробку продукції призвели до збільшення кінцевої ціни для споживачів.

Ще один важливий фактор — ветеринарна ситуація. Периодичні спалахи африканської чуми свиней у різних регіонах України додатково скоротили поголів’я, що ще більше загострило дефіцит сала на ринку.

У результаті всіх цих обставин зростання цін супроводжується збільшенням імпорту. За даними за перші десять місяців поточного року (з січня по жовтень) імпорт сала зріс на 28,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний імпорт свинини за цей період перевищив показники минулого року у 11,6 раза, що свідчить про значні проблеми вітчизняної галузі тваринництва та підвищену залежність від зовнішніх поставок.

Джерело: volyn24.com

