В Кривом Роге наблюдается стремительный рост цен на популярный продукт, который уже превысил 300 гривен за килограмм из-за дефицита, сообщает Politeka.net.

Такая ситуация объясняется рядом факторов, повлиявших на предложение и спрос на внутреннем рынке.

По официальным данным, в октябре средняя цена сала выросла на 6,6% по сравнению с сентябрем и составила 206,81 грн за килограмм, тогда как в предыдущем месяце она равнялась 194,04 грн. По сравнению с октябрем 2024 года рост еще ощутимее — на 26,2%. В октябре прошлого года средняя цена достигала 163,89 грн. за килограмм.

Однако статистика не полностью отражает реальную картину рынка. В декабре стоимость продолжила стремительно расти: самые доступные сорта сала стоят от 250 до 300 грн за килограмм, а премиальная продукция значительно дороже. Так, «генеральское» сало с мясными прослоями оценивают более чем в 600 гривен, а в отдельных супермаркетах некоторые сорта достигли более 700 гривен за килограмм.

Эксперты объясняют такое удорожание несколькими ключевыми факторами. Во-первых, дефицит продукта на внутреннем рынке Кривого Рога. Война повлекла за собой существенное сокращение поголовья свиней в Украине: часть хозяйств прекратила деятельность, а имеющиеся животные содержатся в сложных условиях, что ограничивает объемы производства.

Во-вторых, возросли расходы на содержание животных. Удорожание энергоносителей и кормов, а также затраты на хранение и переработку продукции привели к увеличению конечной цены для потребителей.

Еще один важный фактор – ветеринарная ситуация. Периодические вспышки африканской чумы свиней в разных регионах Украины дополнительно сократили поголовье, что еще больше усугубило дефицит сала на рынке.

В результате всех этих обстоятельств рост цен сопровождается увеличением импорта. По данным за первые десять месяцев текущего года (с января по октябрь), импорт сала вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий импорт свинины за этот период превысил показатели в прошлом году в 11,6 раза, что свидетельствует о значительных проблемах отечественной отрасли животноводства и повышенной зависимости от внешних поставок.

