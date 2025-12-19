Подорожчання продуктів у Кривому Розі, хоч і не критичне для всіх категорій товарів, створює додаткове навантаження на сімейні бюджети.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі фіксується у різних категоріях, від бакалії до молочної продукції, що впливає на щоденні витрати родин, повідомляє Politeka.

Про це інформує портал Мінфін.

Бакалійні товари демонструють помітне зростання. Пшоно (1 кг) зараз коштує в середньому 31,40 грн. Вартість у магазинах коливається: Auchan пропонує 29,50, Megamarket — 32,20, Metro — 32,50. Порівняно з листопадом, середня ціна зросла на 1 гривню, що відображає стабільне сезонне подорожчання.

Овочевий сегмент також зазнав змін. Помідори сливка (1 кг) продаються в середньому за 184,13 гривні, тоді як у листопаді середня ціна складала 133,91. Найдешевше вони коштують у Novus — 159 гривень, а найдорожче — у Auchan, де вартість досягла 199 грн. Зростання на 45,13 за місяць є найбільш відчутним серед представлених продуктів і пояснюється сезонністю та логістичними витратами.

Молочна продукція демонструє менш інтенсивне подорожчання. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) в середньому коштує 54,40 грн. Найдешевше воно продається у Megamarket — 52,80, дорожче в Metro — 56 гривень. Порівняно з листопадом, середня вартість зросла на 0,34.

Експерти радять жителям міста порівнювати ціни у різних супермаркетах та використовувати сезонні пропозиції або акції, щоб оптимізувати витрати на базові продукти.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі, хоч і не критичне для всіх категорій товарів, створює додаткове навантаження на сімейні бюджети. Відомо, що в найближчі тижні ціни можуть ще коливатися залежно від постачання, погодних умов та логістичних витрат.

