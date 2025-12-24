Новий графік руху поїздів у Дніпрі забезпечує регулярне та зручне сполучення між містом і передмістями.

Новий графік руху поїздів у Дніпрі запроваджено з запуском City Express, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям надає пресслужба «Укрзалізниці».

Потяг розпочне курсування з 20 грудня та з’єднає місто з передмістями і містами-сателітами за прикладом Kyiv City Express.

На першому етапі маршрут Dnipro City Express проходитиме між Дніпром та Кам’янським із зупинками на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Кам’янське. Час у дорозі від початкової до кінцевої станції становить близько 40 хвилин.

Відправлення з Дніпра заплановане о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних) та 19:10. Зворотні рейси з Кам’янського здійснюватимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (тільки в будні), 16:41, 19:12 (тільки в будні) та 20:14.

На маршруті курсуватимуть відновлені електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони обладнані пандусами та місцями для пасажирів з інвалідністю, інклюзивними вбиральнями, навігацією шрифтом Брайля, спеціальними місцями для велосипедів, а також портами Type-C і USB для заряджання гаджетів.

Вартість квитків на City Express становитиме від 12 до 18 гривень. Квитки можна придбати через офіційний чатбот «Укрзалізниці», що дозволяє швидко планувати поїздки без черг та зайвих витрат часу.

Новий графік руху поїздів у Дніпрі забезпечує регулярне та зручне сполучення між містом і передмістями, спрощує щоденні поїздки на роботу або навчання та підвищує комфорт пересування для всіх пасажирів.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти наявність квитків, щоб забезпечити собі комфортну подорож без зайвих затримок.

