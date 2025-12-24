Новый график движения поездов в Днепре обеспечивает регулярное и удобное сообщение между городом и пригородами.

Новый график движения поездов в Днепре введен с запуском City Express, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам предоставляет пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд начнет курсирование с 20 декабря и соединит город с пригородами и городами-сателлитами по примеру Kyiv City Express.

На первом этапе маршрут Dnipro City Express пройдет между Днепром и Каменским с остановками на станциях Горяиново, Деевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское. Время в пути от начальной станции до конечной станции составляет около 40 минут.

Отправка из Днепра запланирована в 5:14 (кроме выходных), 6:20, 10:00, 11:30 (кроме выходных), 15:40, 17:10 (кроме выходных) и 19:10. Обратные рейсы из Каменского будут осуществляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (только по будням), 16:41, 19:12 (только по будням) и 20:14.

На маршруте будут курсировать восстановленные электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оборудованы пандусами и местами для пассажиров с инвалидностью, инклюзивными туалетами, навигацией шрифтом Брайля, специальными местами для велосипедов, а также портами Type-C и USB для подзарядки гаджетов.

Стоимость билетов на City Express составит от 12 до 18 гривен. Билеты можно приобрести через официальный чатбот «Укрзализныци», что позволяет быстро планировать поездки без очередей и лишних затрат времени.

Новый график движения поездов в Днепре обеспечивает регулярное и удобное сообщение между городом и пригородами, упрощает ежедневные поездки на работу или обучение и повышает комфорт передвижения для всех пассажиров.

Пассажирам советуют заранее проверять наличие билетов, чтобы обеспечить себе комфортную поездку без лишних задержек.

