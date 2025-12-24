Подорожчання продуктів у Дніпрі наприкінці грудня стало помітним одразу в кількох товарних категоріях, повідомляє Politeka.

За даними щоденного моніторингу торговельних мереж, зросли середні показники на молочну продукцію, окремі овочі та популярні крупи.

Найбільшу динаміку продемонструвала сметана «Президент» 15% жирності. Середня вартість за упаковку 350 грамів наразі становить 55,19 грн, тоді як у листопаді вона була на рівні 51,64. Таким чином, різниця за місяць склала 5,73. У великих мережах розкид вартості залишається суттєвим: від 49,90 в Auchan до майже 59 гривень у Novus.

Серед овочів незначне, але стабільне зростання зафіксували на буряк. Середній показник у грудні досяг 10,50 грн за кілограм. Місяцем раніше він становив 10,42. Водночас розцінки в магазинах суттєво відрізняються: від 6,90 у Metro до понад 17 гривень у Megamarket.

Бакалійний сегмент також не залишився без змін. Гречка за останні тижні додала в ціні майже 3 гривні. Середня вартість кілограма наразі становить 46,45 проти 42,88 у листопаді. Найдоступніші пропозиції традиційно зосереджені в дискаунтерах, тоді як у частині супермаркетів вартість перевищує 55.

Експерти пов’язують подорожчання продуктів у Дніпрі із сезонним скороченням пропозиції, витратами на зберігання, транспортування та енергоресурси. Додатковий вплив мають коливання закупівельних цін і логістичні чинники напередодні зимових свят.

Фахівці радять споживачам уважно стежити за акціями та порівнювати пропозиції різних мереж, адже різниця у вартості окремих позицій може сягати десятків відсотків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.