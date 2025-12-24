Эксперты увязывают подорожание продуктов в Днепре с сезонным сокращением предложения и другими причинами.

Подорожание продуктов в Днепре в конце декабря стало заметно сразу в нескольких товарных категориях, сообщает Politeka.

По данным ежедневного мониторинга торговых сетей выросли средние показатели на молочную продукцию, отдельные овощи и популярные крупы.

Наибольшую динамику продемонстрировала сметана "Президент" 15% жирности. Средняя стоимость за упаковку 350 грамм сейчас составляет 55,19 грн, тогда как в ноябре она была на уровне 51,64. Таким образом, разница за месяц составила 5,73. В больших сетях разброс стоимости остается существенным: от 49,90 у Auchan до почти 59 гривен у Novus.

Среди овощей незначительный, но стабильный рост зафиксировали на свеклу. Средний показатель в декабре достиг 10,50 грн. за килограмм. Месяцем ранее он составлял 10,42. В то же время, расценки в магазинах существенно отличаются: от 6,90 у Metro до более 17 гривен в Megamarket.

Бакалейный сегмент также не остался без изменений. Гречка за последние недели прибавила в цене почти 3 гривны. Средняя стоимость килограмма составляет 46,45 против 42,88 в ноябре. Самые доступные предложения обычно сосредоточены в дискаунтерах, тогда как в части супермаркетов цена превосходит 55.

Эксперты связывают удорожание продуктов в Днепре с сезонным сокращением предложения, расходами на хранение, транспортировку и энергоресурсы. Дополнительное влияние оказывают колебания закупочных цен и логистические факторы в преддверии зимних праздников.

Специалисты советуют потребителям внимательно следить за акциями и сравнивать предложения разных сетей, ведь разница в стоимости отдельных позиций может достигать десятков процентов.

