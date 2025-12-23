Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает ряд вакансий для тех, кто хочет оставаться активным и иметь дополнительный доход в зрелом возрасте.

Работа для пенсионеров в Днепре есть в самых разных сферах, сообщает Politeka.

Мы собрали актуальные предложения работы для пенсионеров в Днепре с платформы work.ua.

Одним из работодателей является Украинский Аграрный Холдинг, который ищет тракториста-машиниста. Компания является одним из лидеров агропромышленного производства в Украине и занимается растениеводством, молочным животноводством, элеваторными услугами и железнодорожными перевозками.

Для кандидатов на должность тракториста-машиниста обязательно наличие удостоверения тракториста и знания процессов обработки почвы. В обязанности входит качественное выполнение технологических задач, контроль и правильная эксплуатация техники и оборудования.

Компания предлагает комфортное проживание в общежитии, корпоративную столовую по льготным ценам, конкурентную заработную плату, обучение и возможности профессионального роста и официальное трудоустройство.

Еще одним предложением является должность грузчика-комплектовщика на склад готовой продукции от компании Генезис-Украина Инжиниринг. Обязанности включают комплектование заказов по накладным и осуществление погрузочно-разгрузочных работ.

Работникам обеспечивают своевременную оплату труда и проживания на территории предприятия. Локация – улица Люблянская, 6, Левый берег. На этой работе для пенсионеров в Днепре обещают платить от 24000 до 26000 гривен.

Эти предложения показывают, что пожилые люди из нашего региона могут получать хорошую заработную плату.

