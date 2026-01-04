Грошова допомога для ВПО в Кривому Розі залишається однією з ключових форм державної підтримки для переселенців.

Грошова допомога для ВПО в Кривому Розі іноді не надходить вчасно через технічні збої або автоматичне припинення виплат після завершення визначеного терміну, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну грошову допомогу для ВПО у Кривому Розі на проживання, яку адмініструють органи Пенсійного фонду України. Саме вони призначають і здійснюють ці виплати.

Розмір такої соцдопомоги залишається фіксованим. Для дітей та осіб з інвалідністю держава виплачує 3 000 грн щомісяця, для інших категорій внутрішньо переміщених осіб сума становить 2 000 грн.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі призначається строком на 6 місяців з місяця звернення незалежно від конкретної дати подання заяви. Після завершення цього періоду виплати можуть бути продовжені автоматично, але це відбувається не для всіх отримувачів.

Автоматичне продовження, як правило, гарантоване пенсіонерам пенсійного віку, які отримують пенсію у розмірі не більше чотирьох прожиткових мінімумів, тобто 9 444 гривень.

Також без додаткових звернень виплати продовжують особам з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю до 18 років і дітям з важкими захворюваннями.

До цієї категорії належать і діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком до 23 років, зокрема ті, хто виховується у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, разом із батьками вихователями, прийомними батьками та опікунами.

Проте, іншим категоріям радять самостійно контролювати питання продовження соцвиплат. Якщо останій раз кошти надійшли, наприклад, у грудні, варто вже в цьому ж місяці звернутися до Пенсійного фонду.

