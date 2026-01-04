Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге остается одной из ключевых форм государственной поддержки для переселенцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге иногда не поступает вовремя из-за технических сбоев или автоматического прекращения выплат после истечения определенного срока, сообщает Politeka.

Речь идет о ежемесячной денежной помощи для ВПЛ в Кривом Роге на жительство, которое администрируют органы Пенсионного фонда Украины. Именно они назначают и производят эти выплаты.

Размер такой соцпомощи остается фиксированным. Для детей и лиц с инвалидностью государство выплачивает 3000 грн ежемесячно, для других категорий внутриперемещенных лиц сумма составляет 2000 грн.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге назначается сроком на 6 месяцев с месяца обращения независимо от конкретной даты подачи заявления. После завершения этого периода выплаты могут быть продлены автоматически, но это происходит не для всех получателей.

Автоматическое продление, как правило, гарантировано пенсионерам пенсионного возраста, получающим пенсию в размере не более четырех прожиточных минимумов, то есть 9444 гривен.

Также без дополнительных обращений выплаты продлевают лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью до 18 лет и детям с тяжелыми заболеваниями.

К этой категории относятся и дети сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа в возрасте до 23 лет, в частности, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях, вместе с родителями воспитателями, приемными родителями и опекунами.

Однако другим категориям советуют самостоятельно контролировать вопросы продления соцвыплат. Если в последний раз средства поступили, например, в декабре, стоит уже в этом же месяце обратиться в Пенсионный фонд.

Источник

