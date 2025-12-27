Основное давление на цену оказывает именно стоимость сырья, а не электроэнергии и неурожайности, что вызывает дефицит продуктов в Днепропетровской области.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области и вызовы из-за войны побуждали местный рынок к увеличению цен на популярный товар, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли, с чем возникли проблемы.

Аналитики прогнозируют возможное удорожание подсолнечного масла еще на 10–15%. Среди основных причин роста цен называют массовые отключения электроэнергии, а также повышение себестоимости производства, что уже сказалось на потребительском поведении. В частности, часть украинцев начала покупать подсолнечное масло впрок, опасаясь возможного дефицита и резкого скачка цен.

В то же время, фермеры обращают внимание и на другой фактор риска — ожидаемое сокращение урожая подсолнечника в 2025 году. По их оценкам, уменьшение объемов сырья может привести к нехватке подсолнечного масла на внутреннем рынке, в частности, в Днепропетровской области, что, в свою очередь, может дополнительно повлиять на уровень цен и доступность продукта для потребителей.

В то же время, с фермерами не согласны эксперты масличной отрасли. Они успокаивают: оснований для паники по недостатку этого продукта нет. Украина производит примерно 5,5 миллиона тонн масла ежегодно, тогда как внутреннее потребление не превышает 500 тысяч тонн.

«Мы производим в 10-15 раз больше масла, чем потребляем. Для внутреннего рынка будет достаточно. Она в широком ассортименте и доступна всем слоям населения. Это, возможно, один из немногих продуктов, демонстрирующих стабильность цены», — рассказал Степан Капшук.

Дополнительным вызовом для производителей остаются блекауты: перерабатывающие предприятия нуждаются в непрерывном электроснабжении, а остановка производства затратная и рискованная.

У большинства заводов есть генераторы для аварийных ситуаций, однако производить масло исключительно на альтернативных источниках энергии экономически невыгодно. Несмотря на это, основное давление на цену оказывает именно стоимость сырья, а не электроэнергии.

Источник: AgroReview.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.