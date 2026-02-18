Подорожчання продуктів у Дніпрі поки не створює ризику дефіциту базових товарів.

Подорожчання продуктів у Дніпрі відзначаються на початку лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Зростання вартості спостерігається в різних категоріях товарів, від хліба до оливок, що відображає як сезонні коливання, так і вплив економічних факторів.

За даними торговельних мереж, середня ціна на житній хліб «Столичний» (950 г) піднялася з 44,40 грн до 46,50 грн, що становить збільшення на 2,10 грн. Оливки Іберіка чорні без кісточки (300 г) подорожчали найбільше — із 111,45 грн до 138,35 грн (+26,90 грн). Рафінована олія «Олейна» (850 мл) додала незначно — лише 0,93 грн, досягнувши 89,10 грн за середньою ціною.

Фахівці пояснюють підвищення витрат комплексом факторів. Основними причинами є збільшення собівартості сировини, логістичні витрати, вплив коливань курсу та сезонні зміни попиту. При цьому великі торговельні мережі прагнуть утримувати стабільну пропозицію і запобігати раптовим стрибкам цін.

Серед магазинів, де зафіксовано найбільше підвищення, — Metro, Auchan, Megamarket та Novus. Найсуттєвіше подорожчали оливки, хліб показав помірне зростання, а олія залишилася практично стабільною. Експерти рекомендують споживачам порівнювати ціни у різних торговельних точках та планувати закупівлі, щоб мінімізувати витрати.

За оцінками аналітиків, подорожчання продуктів у Дніпрі поки не створює ризику дефіциту базових товарів. Ринок залишається контрольованим, а запас продукції у супермаркетах достатній для задоволення потреб населення.

Крім цього, спеціалісти радять мешканцям відстежувати індекс споживчих цін, віддавати перевагу оптовим закупівлям або промоакціям та планувати покупки наперед, щоб зберегти сімейний бюджет. Також корисно звертати увагу на локальні магазини та фермерські ринки, де часто можна знайти товари за більш доступною вартістю.

Економічні аналітики наголошують, що тенденції на продуктовому ринку Дніпра відображають загальнонаціональні зміни, а контроль за цінами і державні програми стримування надмірного подорожчання дозволяють уникати критичних коливань для населення.

