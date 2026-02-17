У Дніпропетровській області 18 лютого відбудуться графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Місцеві громади попереджають про масштабність робіт, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 18 лютого. Це дає можливість мешканцям завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв у постачанні електроенергії та спланувати свої справи.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 9 до 17 години за адресами:

Волоське вулиці:

Матросова — №1, 2, 3, 5, 5/А, 5/Б, 5/В, 5/Г, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24/А, 25, 27/А, 27/Б, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42/А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55/Б, 57, 59, 61, 63/А

Сурська — №3.

Дніпрове вулиці:

Берегова — №11, 17, 19, 23

Центральна — №1, 1/А, 2, 2/А, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22/А, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/з/д0060, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 78, 82, 82/А, 83, 83/А, 86А, 87, 88, 89/А, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101/А, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 111/А, 111-Б, 112, 114, 118, 118/А, 120/А; ЗД/0035; ЗД/0129

с-т Дніпрове — №106, 160

с-т Садовое Товариство — №82, 104

с-т Сонячний-1 — №3, 35, 36

Ракшівка вулиці:

Вишнева — №1–43, 43/А, 44–70, 70А, 71, 73–79, 80, 81, 83, 87, 89, 91, 91/А, 93;

Молодіжна — №1–5, 7–10, 12, 14

18.02.2026 в селі Сурсько-Литовське з 9 до 19 години триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять наступні адреси:

Берегова — №1, 3, 4, 5, 5/Б, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 55/А

Весіння — №3, 6, 15, 20

Гоголя — №1–37, 37/А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51/А, 53, 55, 6/А, 6/Б, 8; з.д.0031

Гоголя Миколи

Депутатська — №1, 3–20, 20/А, 22, 24, 26; 0579/з/д, 1/А, 11/А

Джерельна — №1/А, 2/А

Дніпровська — №3, 11

Захисників — №1–29, 29/А, 2/А, 2/Г, 37, 39

Катеринославська — №3, 4

Квіткова — №1–29, 2/А, 7/Б, 11/А, 23/А, 27/А, 9/А

Лисогірська — №1–41, 5/А, 9/А, 11/А, 11/Г, 12/А, 17, 19, 23, 29, 33, 35, 39

Нагірна — №2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/А, 20, 32

Паркова — №23

Підгірна — №1–8, 10, 12, 13, 13/А, 16

Решетникова — №1–6, 1/А

Соборна — №1–16, 2–9, 12/А

Тиха — №1–22, 1/А, 1А/ЗД.0588, 1б, 2/А, 3/А, 4/А

Травнева — №1–17, 2–9

Українська — №1–39, 17/А, 22/А, 22/Б, 33А; ЗД/15А

Центральна — №84–104, 100–104, 86, 87, 87а/з.д.0292, 88, 89/З.Д.0059, 90, 92–94, 97–99

Шкільна — №1–49, 1/А, 12/А, 13/А, 13/Б, 15/А, 18/А, 35/А, 36/Б, 8А ЗД

пров. Гвардійський — (без конкретних №)

пров. Гоголя — №1–4, 40

пров. Український — №1, 2, 4, 6/А, 7, 8, 15

пров. Шкільний — №4, 7, 8, 9, 48/А

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

