Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать жизнь переселенцев, почувствовать безопасность и обеспечить минимальные условия для быта.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге предусматривает государственную помощь в виде временного проживания, сообщает Politeka.

Каждая семья или отдельное лицо может получить квартиру или комнату по месту фактического проживания сроком до одного года с возможностью продления, если нет возможности найти собственную крышу над головой.

Минимальная площадь установлена ​​на уровне шести квадратных метров на человека. Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Кривом Роге принимается с помощью балльной системы оценки потребностей, что позволяет определить очередность среди заявителей объективно.

Первоочередное право на получение дома имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность лица, а также пенсионеры, чьи дома или квартиры стали непригодными для проживания из-за войны.

Программа гарантирует основные условия для комфортного пребывания переселенцев, включая безопасные помещения и возможность самостоятельного приготовления пищи. Кроме того, предусмотрено сопровождение в ведении домашнего хозяйства и поддержка социальной адаптации для жителей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать жизнь переселенцев, почувствовать безопасность и обеспечить минимальные условия для быта. Чтобы воспользоваться программой, гражданам нужно встать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе городского совета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждое лицо или семью создается учетное дело, присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация и контроль за распределением жилья.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.