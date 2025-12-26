Подорожание продуктов в Кривом Роге за последний месяц продемонстрировало значительную динамику на рынке основных товаров, которые испытывают потребители каждый день, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что цены выросли на крупы, овощи и молочные изделия, что повлияло на средние расходы домохозяйств.

Гречка остается одной из самых заметных категорий. Средняя цена за килограмм теперь составляет 47,85 грн. В Megamarket продукт стоит 61,70, тогда как Auchan предлагает 39,90, Metro – 44,90, Novus – 44,89. В ноябре средний ценник составлял 42,88, так что за месяц стоимость выросла на 4,03. Специалисты объясняют это сезонными колебаниями, а также влиянием логистических издержек и колебаний валютного курса на закупочную цену.

Среди овощей свекла практически не изменилась. Стоимость одного килограмма составляет 10,43 грн. Самые низкие расценки зафиксированы в Auchan и Metro - 7,50-7,90, а Megamarket реализует свеклу за 15,90. Прирост по сравнению с ноябрем составил всего 0,07, что свидетельствует о стабильности этой категории на рынке.

Молочные продукты показывают более значительное подорожание. Сметана "Президент" 15% (350 г) теперь стоит 56,79 грн в среднем. В Metro ее предлагают за 56,68, Novus – 58,99, Auchan – 54,70. В прошлом месяце средний ценник был 51,64, то есть рост составил 7,33. Это подтверждает тенденцию к увеличению стоимости товаров с высоким спросом, особенно перед праздничным периодом.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Кривом Роге, прежде всего, отражает сезонные факторы, рост логистических затрат и колебания закупочной стоимости от поставщиков. Наиболее ощутимо оно повлияло на крупы и молочные изделия, которые являются базовыми для большинства семей.

Потребители вынуждены пересматривать свой бюджет и искать выгодные предложения в разных торговых сетях. Аналитики советуют обращать внимание на акции, сравнивать расценки и планировать покупки заранее, чтобы минимизировать влияние повышения цен на ежедневное питание.

