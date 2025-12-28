Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Кривом Роге.

Синоптики раскрыли прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Кривом Роге и рассказали, какие сюрпризы подготовила зима в указанные дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Кривом Роге. Начнется все с прохладного времени и минусовых температур.

В понедельник 29 числа: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Небольшой снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Максимальная температура воздуха составит -2°C, а ночью она упадет до -1°C.

Во вторник, 30.12: температура воздуха опустится до -4°C ночью, днем ​​будет -1°C. На протяжении всего дня небо будет облачным. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.

Среда, 31.12: облачная погода продержится весь день. Температурные колебания от -6 до -3°C.

Четверг, 1 января: будет держаться облачная погода. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах -7…-5°C.

В пятницу, 02.01: с утра до самого вечера небосвод покроется облаками. Дождей или снега не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -9…-3°C.

Суббота, 03.01 : в течение суток будет облачно, осадков не прогнозируют. Показатели термометра будут колебаться от -4 до +2°C.

В воскресенье 04.01: В течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температурные показатели от 0 до +4°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Кривом Роге обещает прохладное со снегом и морозами пору.

