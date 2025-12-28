Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области требует постоянного внимания со стороны самих получателей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области выплачивается государством через подразделения Пенсионного фонда Украины сроком на шесть месяцев, сообщает Politeka.

Речь идет о финансовой поддержке на проживание для людей, которые из-за войны покинули свои дома и нуждаются в стабильных средствах для покрытия ежедневных потребностей. Программа действует на территории Днепра и других общин региона.

Размер выплат зависит от категории получателей. Детям и гражданам с инвалидностью насчитывают по 3 тысячи гривен ежемесячно. Другие внутренне перемещенные лица со статусом ВПЛ получают по 2 тысячи гривен.

После завершения установленного шестимесячного периода начисления могут быть продлены автоматически. В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что такое решение принимается не во всех случаях. Именно на этом этапе часть семей сталкивается с проблемой, когда средства перестают поступать без отдельного сообщения.

В ведомстве объясняют, что автоматическое удлинение зависит от нескольких факторов, включая обновление данных и соответствие действующим условиям программы. Поэтому некоторые семьи с детьми не смогли получить дополнительную выплату в рамках зимней поддержки на сумму 6500 гривен.

Специалисты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области нуждается в постоянном внимании со стороны самих получателей. Рекомендуется не ожидать прекращения переводов, а заранее проверять информацию о дальнейших начислениях.

В случае необходимости переселенцам советуют обращаться в территориальные отделения Пенсионного фонда или в контакт-центр по телефонам 0 800 503 753, (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71 для получения актуальных разъяснений.

