Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало доступным в рамках нового экспериментального проекта.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется маломобильным гражданам, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, позволяет гражданам, нуждающимся в поддержке после длительного медицинского ухода, проживать до 12 месяцев в специально оборудованных помещениях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется за счет государственного бюджета. Во время пребывания люди могут пользоваться всеми удобствами, готовить еду самостоятельно и получать поддержку в ведении домашнего хозяйства.

Кроме того, им предоставляется поддержка в решении сложных жизненных ситуаций и возможность приобщаться к социальным и учебным программам при необходимости.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области не ограничивается предоставлением крыши над головой. Основная цель проекта – восстановить самостоятельность людей и дать им чувство безопасности после потери дома из-за войны.

Социальная интеграция и развитие практических навыков становится неотъемлемой частью пребывания в жилых помещениях, предоставляемых в рамках программы.

Проживание для маломобильных переселенцев могут предоставлять физические или юридические лица, внесенные в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Они должны соответствовать критериям, определенным Кабмином, и иметь собственное или арендованное помещение для размещения граждан.

Для получения информации о доступных помещениях и условиях пребывания внутренне перемещенные лица могут обращаться в местные органы социальной защиты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.