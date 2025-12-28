Подорожание проезда в Днепропетровской области может оказаться реальностью, но окончательные изменения еще не приняты.

В Днепропетровской области говорят о подорожании проезда, сообщает Politeka.

Речь идет о городе Павлограде.

В одном из основных автоперевозчиков Павлограда предупредили: с 1 января 2026 они прекратят обслуживание городских маршрутов. Причина – необходимость повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Мэр Анатолий Вершина сообщил о ситуации во время отчета за 2026 год. По его словам, перевозчик предоставил письменные требования по повышению цен, однако подтвердить их документально пока не удается. Потому тарифы остаются на прежнем уровне.

Несмотря на потенциальные неудобства город планирует обеспечить пассажирские перевозки. В то же время полностью избежать проблем вряд ли удастся, ведь все автобусы принадлежат частным компаниям, собственного транспорта у города нет.

По неофициальной информации, под угрозой остановки могут оказаться маршруты №1 и №8, обслуживаемые одним из перевозчиков. Предыдущий тариф в 15 грн для компании оказался недостаточным. Количество автобусов для покрытия этих рейсов составляет около 30 единиц, что создает дополнительные трудности в поиске замены.

Городские власти призывают граждан сохранять спокойствие и уверяют, что работа над альтернативными решениями продолжается. Подорожание проезда в Днепропетровской области может оказаться реальностью, но окончательные изменения еще не приняты.

Кроме того, в Днепропетровской области также сообщали о повышении тарифов на газ. Речь идет не о стоимости ресурса для населения, а исключительно о плате за его доставку от сетей в дома потребителей. Цена газа для бытовых клиентов остается неизменной.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.