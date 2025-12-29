Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области объединяет проживание с элементами социальной интеграции.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусмотрено для маломобильных граждан, нуждающихся в поддержке после лечения или потери постоянного места жительства из-за войны, сообщает Politeka.

О запуске соответствующей программы сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единстве Украины. Она позволяет внутренне перемещенным лицам временно проживать в специально подготовленных помещениях на срок до двенадцати месяцев.

Финансирование осуществляется на средства государственного бюджета. Во время пребывания украинцы имеют доступ к базовым удобствам, могут готовить еду самостоятельно и пользоваться помощью в ведении быта.

Отдельное направление программы – социальное сопровождение. Он предусматривает поддержку в решении сложных жизненных вопросов, а также вовлечение в учебные или адаптационные мероприятия при индивидуальной потребности.

Проект направлен не только на размещение. Его главная цель – помочь человеку восстановить самостоятельность и вернуть чувство безопасности после вынужденного перемещения. Именно поэтому бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области объединяет проживание с элементами социальной интеграции.

Предоставлять помещения могут физические или юридические лица, внесенные в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Они должны отвечать требованиям, утвержденным правительством, и иметь пригодные для размещения площади.

Получить информацию о доступных вариантах и ​​условиях участия могут через местные органы соцзащиты населения.

Прием обращений продолжается постоянно в соответствии с наличием свободных мест.

