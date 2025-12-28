В ряде населенных пунктов Днепропетровской области в понедельник, 29 декабря 2025, на время проведения работ в сетях применят специальные графики отключения света.

Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 29 декабря 2025 года, пишет Politeka.

По данным ДТЭК, в Днепропетровской области 29 декабря дополнительные графики отключения света коснутся таких населенных пунктов:

Терновка (ул. Героев Украины, Днепровская, Сергея Маркова, Григория Сковороды, Спортивная, бул. Шахтерской Славы) – с 8:00 до 18:30;

Новоалександровка (СТ "Дорожник") – с 8:00 до 18:00;

Старые Кодаки (ул. Веселая, Лазурная, Гоголя, Заречная, Короткая, Крайняя, Металлургов, Овражная, Рабочая, Центральная, Широкая, СТ "Крона", "Рудана") – с 8:00 до 18:00;

Магдалиновка (Береговая, Строителей, Вишневая, Защитников Украины, Историческая, Кооперативная, Космонавтов, Левобережная, Медовая, Набережная, Полевая, Редакционная, Рабочая, Солнечная, Спортивная, Степная, Центральная, пер. Дорожный, Каштановый, Кооперативный, Набережный) – с 8:30 до 16:30.

Также о локальных графиках отключения света в регионе на 29 декабря предупреждает ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК", сообщает Politeka. В частности, такие обесточения состоятся в городе Павлоград с 8 до 17 часов для части домов по улицам Виталия Шкуренко, Днепровская, Калиновая, Кольцевая, Новая, Почтовая, Королева, Станционная.

Кроме того, в понедельник без электроэнергии останутся с 8:00 до 16:00 некоторые жители села Вольное (Независимости, Славянская, пер. Дружбы), а с 8:00 до 17:00 – с. Заря (ул. Рыбхозная).

