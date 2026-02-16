У соціальних службах уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році залишається доступною для переселенців, які мешкають у тимчасових центрах і шелтерах міста, інформує Politeka.net.

Видачу наборів координує департамент соціальної політики міської ради. Продовольчі пакети передбачені для підтримки громадян, що опинилися у складних життєвих умовах через війну або вимушене переміщення.

Програма охоплює літніх людей, осіб з інвалідністю, матерів із дітьми, опікунів неповнолітніх, а також дітей віком від трьох до вісімнадцяти років. Підтримку також отримують переселенці, які перебувають під супроводом міського центру соціальних служб.

Окремо передбачена одноразова видача для нових власників довідки ВПО, що проживають у компактних місцях розміщення. Категорія заявника у такому випадку ролі не відіграє.

Обов’язковою умовою участі є реєстрація у Дніпрі після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем проживання. Кожен набір містить продукти тривалого зберігання, зокрема консерви, крупи, макарони, готові страви, чай, каву та солодощі.

Для отримання пакета необхідно звернутися до управління соціального захисту за адресою проживання, пред’явивши посвідчення особи, довідку переселенця, документи на дітей та, за потреби, підтвердження інвалідності.

У соціальних службах уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць. Мешканцям радять завчасно готувати документи та перевіряти графік видачі, аби уникнути затримок.

Переселенців закликають стежити за офіційними повідомленнями, оскільки обсяги та умови надання підтримки можуть коригуватися залежно від наявних ресурсів.

