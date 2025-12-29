В ДТЭК предупредили жителей Днепропетровской области о дополнительных графиках отключения света на 30 и 31 декабря 2025 года.

В ряде населенных пунктов Днепропетровской области 30 и 31 декабря 2025 года будут применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, во вторник, 30 декабря, в Днепропетровской области во время проведения плановых профилактических работ в электросетях будут действовать следующие графики отключения света:

Покров (улицы Киевская, Новая, Живописная, Фабричная) – с 12:00 до 18:00;

Павлоград (Станкостроителей, Волонтеров, Днепровская, Каденюка, Калиновая, Александровская, Промышленная, Школьная) – с 8:00 до 18:30;

Магдалиновка (Вишневая, Историческая, Береговая, Медовая, Набережная, Редакционная, Левобережная, Полевая, Рабочая, Солнечная, Степная, Строителей и др.) – с 8:30 до 16:30;

Старые Кодаки (Веселая, Гоголя, Заречная, Короткая, Овражная, Рабочая, Крайняя, Лазурная, Металлургов, Центральная, Широкая, с-т "Крона", "Рудана"), Новоалександровка (с-т "Дорожник") – с 8:00 до 18:00.

Также во вторник обесточения будут проходить на территории Межигорской общины - с 8:00 до 18:30 в селах Дачное (Вербова, Степная), частично Оженковка и Домаха, сообщает Politeka.

А в городе Терновка Днепропетровской области графики отключения света будут действовать в течение двух дней, 30 и 31 декабря, с 8:00 до 18:00 для домов по ул. Героев Украины, Днепровская, Маркова, Сковороды, Спортивная, бул. Шахтерской Славы.

