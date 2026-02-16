Обмеження руху транспорту в Дніпрі торкнуться одного з центральних проспектів міста через заплановані будівельні роботи, які триватимуть кілька місяців.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі передбачають перекриття внутрішньоквартального проїзду на проспекті Науки між будинками №167 та №169 з 15 квітня 2026 року до 15 жовтня 2026 року, повідомляє Politeka.

Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради. Роботи триватимуть шість місяців і охоплять ділянку в межах житлової забудови.

На період виконання робіт по периметру будівельної зони планують встановити огорожу та відповідні дорожні знаки. Після завершення будівництва їх мають демонтувати.

Окрему увагу комунальні служби повинні приділити організації безпечного проходу пішоходів поблизу місця проведення робіт. Містян закликають врахувати цю інформацію під час планування пересування районом.

Водночас, зазначається, що документ про обмеження руху транспорту в Дніпрі поки не підписаний міським головою, тому наразі рішення не набуло чинності.

Окрім цього, обмеження руху транспорту в Дніпрі стосуються ще двох вулиць, де раніше анонсували тимчасове перекриття через будівництво нової кабельної лінії.

Згідно з розпорядженням міського голови, з 5 лютого у місті працюють над звуженням дороги, тротуарів та проїздів на вулиці Академіка Чекмарьова в районі будинків №3, №5 та №7.

А також - на вулиці Героїв Крут у районі будинків №12 та №14. Ускладнення на дорозі діятимуть до 4 березня 2026 року.

На зазначених ділянках встановили огорожі та попереджувальні дорожні знаки. Роботи пов’язані з прокладанням нової кабельної лінії. Водіям і пішоходам рекомендують бути уважними та заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути заторів і незручностей.

