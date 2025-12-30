Бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге можно получить через общественную организацию «ВПЛ Украины», о чем сообщает Politeka.net.
Детали обнародовали на сайте организации.
Актуальные условия участия и детали программы были обнародованы на сайте объединения. Помощь реализуется в сотрудничестве с городскими властями, бизнесом, общественным сектором и международными партнерами.
Инициатива направлена на поддержку внутренне перемещенных лиц, вынужденных адаптироваться к новым обстоятельствам. Команда работает над обеспечением базовых потребностей, социальной интеграции и доступа к необходимым сервисам.
Кроме продовольственных наборов, участникам доступны медицинские и правовые консультации, а также сопровождение по вопросам жилья. Организаторы рекомендуют следить за обновлениями в Telegram-канале, где публикуют графики выдачи и новые даты регистрации. Там появляется информация, когда снова доступны бесплатные продукты для ВПЛ в Кривом Роге.
Отдельное направление – медицинская поддержка. Специалисты проводят обучение по медицинской помощи, рассказывают о технике сохранения физического и эмоционального состояния, информируют о доступных лекарствах и услугах.
В рамках жилищных программ предоставляется помощь в поиске жилья, обустройстве мест компактного проживания и ориентации в действующих государственных и международных инициативах. Также переселенцам помогают с трудоустройством и участием в соответствующих программах.
Гуманитарный блок охватывает продукты, средства гигиены и поддержку в подаче заявок в другие фонды. Это позволяет частично закрыть ежедневные потребности.
Центр работает по адресу: улица Олимпия Галика, 75Б. График приема – с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу с 11:00 до 14:00, воскресенье – выходной.
