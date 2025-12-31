Пенсіонери, які шукають роботу у Дніпрі, мають кілька цікавих варіантів, тож розповідаємо про це більше.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає вакансії з комфортними умовами, стабільною зарплатою та офіційним працевлаштуванням, повідомляє Politeka.

Однією з таких пропозицій є посада вчителя початкових класів у мережі освітніх закладів Elfik. Тут цінують творчість, професіоналізм та уважне ставлення до дітей.

Дана робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає проведення цікавих уроків для учнів 1 класу, створення комфортної атмосфери в класі, співпрацю з батьками та участь у командних заходах для підвищення якості освіти.

Зарплата становить 20 000 грн, а також передбачено офіційне оформлення, комфортні умови та можливість професійного розвитку. Для багатьох літніх людей це шанс залишатися активними, передавати знання молодшому поколінню та отримувати стабільний дохід.

Ще одна робота для пенсіонерів у Дніпрі – позиція вантажника-комплектувальника на підприємство Генезіс-Україна Інжинірінг. Обов’язки включають комплектування замовлень за накладними, вантажно-розвантажувальні роботи та контроль за правильністю відвантаження.

Можливі як денні, так і нічні зміни, що дозволяє вибирати оптимальний графік. Компанія гарантує своєчасну оплату праці, доставку співробітників, а також можливість проживання на території. Зарплата становить 24 000–26 000.

Для тих, хто шукає менш фізично напружену зайнятість, цікавою може стати позиція завідувача господарства. Вона передбачає управління господарською діяльністю підприємства та контроль за матеріально-технічним станом приміщень. Графік стандартний: пн-пт з 09:00 до 18:00, зарплата 9 000–10 000.

