У пенсионеров, которые ищут работу в Днепре, есть несколько интересных вариантов, поэтому рассказываем об этом больше.

Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает вакансии с комфортными условиями, стабильной зарплатой и официальным трудоустройством, сообщает Politeka.

Одно из таких предложений - должность учителя начальных классов в сети образовательных учреждений Elfik. Здесь ценят творчество, профессионализм и внимательное отношение к детям.

Данная работа для пенсионеров в Днепре предусматривает проведение уроков для учащихся 1 класса, создание комфортной атмосферы в классе, сотрудничество с родителями и участие в командных мероприятиях по повышению качества образования.

Зарплата составляет 20 000 грн., а также предусмотрено официальное оформление, комфортные условия и возможность профессионального развития. Для многих пожилых людей это шанс оставаться активным, передавать знания младшему поколению и получать стабильный доход.

Еще одна работа для пенсионеров в Днепре – позиция грузчика-комплектовщика на предприятие Генезис-Украина Инжиниринг. Обязанности включают комплектование заказов по накладным, погрузочно-разгрузочные работы и контроль за правильностью отгрузки.

Возможны как дневные, так и ночные смены, позволяющие выбирать оптимальный график. Компания гарантирует своевременную оплату труда, доставку сотрудников и возможность проживания на территории. Зарплата составляет 24000-26000.

Для тех, кто ищет менее физически напряженную занятость, интересной может стать позиция заведующего хозяйством. Она предусматривает управление хозяйственной деятельностью предприятия и контроль материально-технического состояния помещений. График стандартный: пн-пт с 09:00 до 18:00, зарплата 9000-10000.

