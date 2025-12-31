Работа для пенсионеров в Днепре предусматривает вакансии с комфортными условиями, стабильной зарплатой и официальным трудоустройством, сообщает Politeka.
Одно из таких предложений - должность учителя начальных классов в сети образовательных учреждений Elfik. Здесь ценят творчество, профессионализм и внимательное отношение к детям.
Данная работа для пенсионеров в Днепре предусматривает проведение уроков для учащихся 1 класса, создание комфортной атмосферы в классе, сотрудничество с родителями и участие в командных мероприятиях по повышению качества образования.
Зарплата составляет 20 000 грн., а также предусмотрено официальное оформление, комфортные условия и возможность профессионального развития. Для многих пожилых людей это шанс оставаться активным, передавать знания младшему поколению и получать стабильный доход.
Еще одна работа для пенсионеров в Днепре – позиция грузчика-комплектовщика на предприятие Генезис-Украина Инжиниринг. Обязанности включают комплектование заказов по накладным, погрузочно-разгрузочные работы и контроль за правильностью отгрузки.
Возможны как дневные, так и ночные смены, позволяющие выбирать оптимальный график. Компания гарантирует своевременную оплату труда, доставку сотрудников и возможность проживания на территории. Зарплата составляет 24000-26000.
Для тех, кто ищет менее физически напряженную занятость, интересной может стать позиция заведующего хозяйством. Она предусматривает управление хозяйственной деятельностью предприятия и контроль материально-технического состояния помещений. График стандартный: пн-пт с 09:00 до 18:00, зарплата 9000-10000.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: часть украинцев может получить выплату на отопление.
Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.