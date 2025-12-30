Прогноз погоды на неделю в Днепре напоминает о важности теплой одежды, осторожности на дорогах и во время прогулок.

Прогноз погоды на неделю в Днепре предполагает значительные колебания термометров и сильные порывы ветра, которые повлияют на повседневную жизнь жителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

Уже в среду, 31 декабря, днем ​​столбик термометра поднимется до 0°C, а ночью опустится до -6°C. Западные воздушные потоки с силой до 10 м/с усиливают чувство холода. Осадки ожидаются незначительные — около 1,5 мм, поэтому дороги могут быть скользкими.

В четверг, 1 января, днем ​​воздух прогреется до -3°C, ночью - до -7°C. Южные потоки воздуха с порывами до 13 м/с принесут холодный сухой день. Осадков практически не предполагается – всего 0,1 мм.

В пятницу, 2 января, дневные значения снизятся до -5°C, ночные - до -9°C. Юго-западные порывы до 10 м/с и влажность 4,2 мм сделают день сырым и прохладным. На дорогах возможен лед, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными.

На выходных, 3-4 января, ожидается от -9°C до +2°C в зависимости от времени суток. Суббота с юго-восточным ветром до 5 м/с и осадками, воскресенье - холодная: днем ​​-8°C, ночью +3°C, ветер до 9 м/с. Жителям советуют одеваться потеплее и учитывать погодные условия при прогулках.

В начале недели, 5-6 января, ожидается небольшое потепление до +2°C днем ​​и -1...-2°C ночью. Воздушные потоки изменят направление на северное и северо-западное, с силой до 15 м/с. Осадков почти не будет – до 0,3 мм. Такие условия позволяют планировать уличные мероприятия, но следует учитывать порывистые потоки.

Прогноз погоды на неделю в Днепре напоминает о важности теплой одежды, осторожности на дорогах и во время прогулок. Колебания термометров и сильные порывы воздуха требуют внимания, особенно при нахождении на открытом воздухе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.