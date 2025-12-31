Подорожание продуктов в Кривом Роге отмечено в основных категориях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Рост стоимости ощутим для потребителей и влияет на ежедневные расходы семей.

Молочные товары демонстрируют постепенное повышение. Сметана "Президент" 15% (350 г) в среднем стоит 56,79 грн. В магазинах Auchan ее продают по 54,70, Metro – 56,68, Novus – 58,99. По сравнению с ноябрем 2025 средняя цена поднялась на 4,33, что отражает сезонные колебания и повышение логистических затрат.

Овощи, в частности, помидоры сорта «Сливка», также подорожали. Средняя цена за килограмм составляет 163,00 грн. Самые доступные предложения предлагают Novus и Auchan – 159,00 и 159,90 соответственно, Megamarket продает по 170,10. По сравнению с прошлым месяцем средняя стоимость выросла на 22,65, что объясняется сезонным спросом и ограниченными поставками.

Бакалея остается более стабильной, но тоже демонстрирует тенденцию к повышению. Гречиха стоит в среднем 47,85 грн за килограмм. В Megamarket цена достигает 61,70, Novus и Metro предлагают 44,89–44,90, Auchan – 39,90. Рост с ноября составил 4,03, что подтверждает общий тренд роста стоимости товаров первой необходимости.

Эксперты советуют жителям города планировать закупки заранее и сравнивать предложения разных супермаркетов, чтобы оптимизировать расходы. Подорожание продуктов в Кривом Роге продолжает создавать дополнительное финансовое давление, особенно для семей, регулярно покупающих крупы, овощи и молочные товары.

Аналитики также предупреждают о возможном дальнейшем повышении цен на сезонные овощи и популярные бакалейные товары в начале нового года, поэтому следует следить за динамикой рынка и обновлениями от торговых сетей.

