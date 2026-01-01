Обмеження руху транспорту у Дніпрі заплановані на початок січня та стосуватимуться центральної частини міста.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі введуть у зв’язку з проведенням робіт комунальним підприємством, повідомляє Politeka.

Як йдеться у проєкті рішення міської ради, обмеження руху транспорту у Дніпрі стосуватимуться ділянки проспекту Дмитра Яворницького поблизу будинку №82 та триватимуть кілька днів

Проєкт відповідного рішення був підготовлений для забезпечення безпечного виконання робіт у центральній частині міста. Перекриття торкнуться проїзної частини у напрямку Центрального залізничного вокзалу.

Місцевим мешканцям варто враховувати, що це може вплинути на щоденний проїзд та маршрути громадського сполучення.

Згідно з документом, обмеження руху транспорту у Дніпрі планується з 3 по 6 січня 2026 року. Причиною таких дій є необхідність виконання інженерних та геологічних робіт, спрямованих на запобігання можливій аварійній ситуації.

Виконавцем робіт буде КП «Дніпровський метрополітен», яке відповідатиме за організацію процесу та дотримання вимог безпеки на час проведення робіт.

У межах підготовки до початку робіт підприємство має узгодити з патрульною поліцією тимчасову схему курсування автівок.

Також передбачено встановлення огорожі та сигнального освітлення, аби водії та пішоходи могли заздалегідь орієнтуватися у зміненій ситуації на дорозі. Після завершення робіт КП «Дніпровський метрополітен» зобов’язане відновити проїзну частину та прилеглу територію.

У звʼязку з ремонтними заходами, департамент транспорту має внести корективи до схем курсування міських автобусних маршрутів №87Б, 101А, 146Б, 157А, а також тролейбусного маршруту №Б.

