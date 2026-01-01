Ограничения движения транспорта в Днепре запланированы на начало января и будут касаться центральной части города.

Ограничение движения транспорта в Днепре будет введено в связи с проведением работ коммунальным предприятием, сообщает Politeka.

Как говорится в проекте решения городского совета, ограничения движения транспорта в Днепре будут касаться участка проспекта Дмитрия Яворницкого возле дома №82 и будут продолжаться несколько дней.

Проект соответствующего решения подготовлен для обеспечения безопасного выполнения работ в центральной части города. Перекрытия коснутся проезжей части в направлении Центрального железнодорожного вокзала.

Местным жителям следует учитывать, что это может отразиться на ежедневном проезде и маршрутах общественного сообщения.

Согласно документу, ограничение движения транспорта в Днепре планируется с 3 по 6 января 2026 года. Причиной таких действий является необходимость выполнения инженерных и геологических работ, направленных на предотвращение возможной аварийной ситуации.

Исполнителем работ будет КП «Днепровский метрополитен», отвечающее за организацию процесса и соблюдение требований безопасности на время проведения работ.

В рамках подготовки к началу работ предприятие должно согласовать с патрульной полицией временную схему курсирования автомобилей.

Также предусмотрена установка забора и сигнального освещения, чтобы водители и пешеходы могли заранее ориентироваться в изменившейся ситуации на дороге. После завершения работ КП «Днепровский метрополитен» обязано восстановить проезжую часть и близлежащую территорию.

В связи с ремонтными мероприятиями, департамент транспорта должен внести коррективы в схемы курсирования городских автобусных маршрутов №87Б, 101А, 146Б, 157А, а также троллейбусного маршрута №Б.

